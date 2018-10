Rallentare il pullman camminandoci davanti, due episodi folli e i video diventano virali

TORINO - Dalla follia all'emulazione. In pochi giorni si è assistito a entrambe le cose a Torino: prima un ragazzo italiano, non essendo riuscito a salire sul pullman della linea 75 in tempo e non essendo riuscito a farsi aprire dall'autista quando il mezzo pubblico si è fermato al semaforo rosso, ha deciso di mettersi davanti al bus, al centro della strada a una corsia, e rallentarne la corsa fino alla fermata successiva per poi salire a bordo. Lungo il tragitto si è anche filmato mentre imprecava contro l'autista (che gli aveva negato l'apertura delle porte fuori dalla fermata) con il cellulare e il video è diventato virale. Questa era la follia.

Poi c'è l'emulazione. Il gesto del ragazzo italiano è stato ripetuto due sere fa da un ragazzo straniero che si è messo davanti al pullman 49 in corso Principe Oddone e, camminando a zig zag, è riuscito a rallentarne anche in questo caso la corsa fino alla fermata successiva. A nulla è valso il clacson suonato per farlo spostare, è rimasto impassibile davanti camminando a passo lento. "Chiamare le forze dell'ordine?", ha chiesto qualcuno, ma la risposta è stata: "Il tempo che arrivano e siamo già alla prossima fermata".