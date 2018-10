Trova un verme nella sigaretta, esposto di una studentessa di 18 anni di Venaria

VENARIA - Quando una studentessa di 18 anni ha aperto il filtro della sigaretta che aveva appena acceso non voleva credere ai propri occhi: un piccolo vermicello giallo si stava contorcendo all'interno. Una scoperta che l'ha lasciata di stucco e che l'ha portata dai carabinieri della caserma di Venaria per denunciare l'accaduto. Dopo che la giovane ha raccontato tutto ai militari, e cioè di aver acquistato il pacco di sigarette in una tabaccheria al confine tra Venaria e Torino e di averlo trovato sigillato, è stato presentato un esposto per capire come ci sia finito un verme nel filtro della sigaretta.