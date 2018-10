«Rubo per comprare la droga, mia mamma non vuole e si prende il mio stipendio»

TORINO - Ha danneggiato e saccheggiato otto automobili in zona largo Tabacchi per rivendere la refurtiva e comprarsi la droga, ma grazie alla segnalazione di due ragazzi è stato arrestato. Il malvivente è un ragazzo romeno di 22 anni fermato mentre spiava dentro le vetture in sosta con una torcia e nascondeva in uno zaino tutto ciò che era già riuscito a rubare: 63 euro in monete, profumi, una torcia, un iPod, uno zaino, una giacca e altri oggetti.

Ad arrestarlo sono stati i carabinieri della Compagnia della Stazione Torino Barriera Casale con cui ha provato a giustificarsi: "Rubo per comprare la droga perché mia madre non vuole che io abbia disponibilità di denaro e i soldi dello stipendio li ritira direttamente lei. Non riesco a smettere", giustificazione che non gli è valsa a nulla. E' stato lui stesso a mostrare la refurtiva ai carabinieri e a portarli nei luoghi in cui li aveva rubati.