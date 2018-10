Votate le Regionarie del Movimento 5 Stelle, ecco i nomi dei possibili anti Chiamparino

TORINO - Il candidato del Movimento 5 Stelle che sfiderà Sergio Chiamparino (quasi certo come nome del Pd) è tra i dieci nomi usciti dalla piattaforma Rousseau come i più votati nella Regionarie. A giorni poi ci sarà una nuova votazione da cui uscirà un unico nome che sarà il candidato.

Per il momento due sembrano essere i favoriti, anche se non sono stati comunicate le preferenze prese da ognuno nelle votazioni online degli attivisti pentastellati. Si tratta del primo capogruppo dell'attuale legislatura, il consigliere Giorgio Bertola, e della collega Francesca Frediani. Non presente perché alla fine del suo secondo mandato il due volte candidato alla presidenza della Regione Piemonte Davide Bono.

In lizza tra i papabili candidati per le prossime elezioni, garantendo la rappresentanza di almeno uno per provincia, sono (in ordine alfabetico): Campo Mauro Willem, Desilvestri Fabio, Mosca Paolo Maria, Neri Luisella, Sacco Sean, Torrielli Alvi, Valetti Federico e Zacchero Luca.