Grave incidente sull’autostrada A5, le barriere in cemento cadono sulla provinciale

TAVAGNASCO - Grave incidente sull’autostrada A5 Torino-Aosta questa mattina, in direzione del capoluogo valdostano, dove un camion è finito fuori strada contro le barriere di protezione in cemento a lato carreggiata, che in parte, per l’urto, sono cadute sulla strada provinciale. Il sinistro è avvenuto dopo lo svincolo di Ivrea, tra Tavagnasco e Quincinetto.

ASFALTO VISCIDO - Il camionista è rimasto ferito e soccorso dal personale del 118. Le sue condizioni sono al vaglio dei medici. Sul posto anche i vigili del fuoco con un'autogru e la polizia stradale che sta vagliando la dinamica di quanto avvenuto.

A causare l’incidente potrebbero essere state le forti piogge che hanno reso viscido l’asfalto. Il mezzo, dopo aver urtato le barriere in cemento si è ribaltato. Obbligatoria la chiusura temporanea del tratto autostradale con uscita obbligatoria a Ivrea.