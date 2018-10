Scippa il cellulare a una ragazza, bloccato da due cittadini in via Alimonda

TORINO - I carabinieri della Compagnia Oltre Dora hanno arrestato un cittadino marocchino di 25 anni per rapina. Il giovane è stato fermato dopo che aveva strappato il cellulare di mano a una ragazza ed era fuggito. Due cittadini lo hanno rincorso e, grazie all’aiuto di una pattuglia di militari dell’Arma, è stato bloccato in via Alimonda.

Il sospetto dei carabinieri è che lo straniero faccia parte di una banda di rapinatori dedita a scippi e rapine. È infatti sospettato di altre rapine avvenute in quella zona.