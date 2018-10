Stop alla pioggia, nel weekend torna il bel tempo: le previsioni meteo

TORINO - Pioggia, arrivederci: in attesa del fine settimana, buone notizie per i torinesi che intendono organizzare una gita fuori porta o trascorrere il weekend in città. Le previsioni meteo sono in netto miglioramento rispetto agli ultimi due giorni contraddistinti da freddo e pioggia.

LE PREVISIONI METEO A TORINO - Le previsioni meteo a Torino non hanno dubbi: il fine settimana sarà contraddistinto da bel tempo e sole, soprattutto nella giornata di sabato. Per quanto riguarda le temperature, le minime oscilleranno tra gli 11 e i 13 gradi mentre le massime tra i 19 di domenica e i 22 di sabato. Pieno autunno dunque, ma giornate comunque belle e non rovinate dal maltempo.