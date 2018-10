Incendio in via Genova, le fiamme divorano una mansarda: fumo visibile da chilometri

TORINO - Attimi di paura ieri pomeriggio in via Genova, all’altezza del civico 170: le fiamme hanno divorato una mansarda sita al quinto piano di una palazzina. La causa è un probabile cortocircuito. Stando ai primi accertamenti non vi sarebbero persone ferite o intossicate: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, oltre alla polizia e ai vigili urbani. Paura per i residente della zona, che hanno visto levarsi una colonna di fumo nero e si sono spaventati: il traffico è stato deviato momentaneamente per la messa in sicurezza della zona e per agevolare le operazioni di spegnimento dell’incendio.