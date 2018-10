San Salvario, Spaccio e consumo di droga in strada: blitz dei carabinieri

TORINO - Siringhe usate abbandonate in strada, spacciatori agli angoli delle strade e tossici in giro per San Salvario, in particolare in Via Nizza e Parco del Valentino, dopo gli arresti e i servizi dei giorni scorsi, è scattato il blitz dei carabinieri del comando provinciale, in collaborazione con i colleghi del Nas e del Nil (Ispettorato del lavoro) nel quartiere con l’arresto di quattro pusher, la denuncia a piede libero di altre quattro persone ritenute responsabili di detenzione di droga e armi.

IL BLITZ - È stata sospesa la licenza per 15 giorni (frequentato da pregiudicati - ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. - ), al titolare di un Asian market. ispezionati 4 esercizi pubblici e controllate 75 persone e 47 mezzi. I residenti nei giorni scorsi avevano più volte denunciato un costante aumento di spacciatori nel quartiere di San Salvario, in particolare in Via Nizza: ai pusher, così il comando provinciale dei carabinieri di Torino ha attivato un piano straordinario di controllo delle zone. Durante i servizi di ieri, i militari , in particolare, hanno fatto scattare le manette ai polsi di quattro pusher africani (tre con un ordine di carcerazione), che vendevano eroina, cocaina e crack in Via Berthollet . Con loro, avevano decine di dosi che sono state sequestrate, Inoltre, sono state passate al setaccio alcune attività commerciali, identificando 75 persone.