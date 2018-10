Dramma in strada del Villaretto, incidente tra due auto e un mezzo Amiat: donna muore sul colpo

TORINO - Un mortale incidente si è verificato oggi pomeriggio alle 17:50 circa in strada del Villaretto, tra strada del Francese e via Germagnano: una donna, Maria Pontillo, 51enne residente a Borgaro, è morta sul colpo. Stando ai primi rilievi effettuati dalla Polizia Municipale, pare che i veicoli coinvolti siano tre: un Peugeot 207, una Fiat Croma e un mezzo Amiat. Sul posto sono intervenuti i vigili del reparto Radiomobile e la Squadra Infortunistica della polizia municipale.

INCIDENTE MORALE, LA DINAMICA - Questa la ricostruzione dell’incidente mortale costato la vita a Maria Pontillo: un'auto Peugeot 207, seguita da una Fiat Croma su strada Villaretto, provenienti da strada Cuorgnè, nel percorrere una leggera curva tra strade del Francese e via Germagnano, ha urtato con la parte anteriore sinistra del veicolo un mezzo Amiat, compattatore tre assi, che proveniva in senso inverso. A causa dell'auto il Peugeot 207 si è ribaltata ed è stato urtato dalla Fiat Croma che lo seguiva. Maria Pontillo, conducente del Peugeot 207, ha perso la vita sul posto, nonostante i soccorsi sopraggiunti poco dopo. Il conducente della Fiat Croma, 55enne, unico presente sul'auto, è stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso. Anche il conducente del mezzo Amiat, finito fuori strada, abbattendo due piccoli alberi, è stato ricoverato ma le sue condizioni non risultano gravi.