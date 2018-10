Fugge dai carabinieri: droga express fermato con 8 kg di marijuana nel furgone

TORINO - Trasportava 8 kg di droga nel furgone: è per questo motivo che al posto di controllo dei carabinieri, un 29enne residente in provincia di Asti, ha pensato di fuggire. L’inseguimento è però durato pochissimo, visto che l’uomo è stato fermato poco distante dal posto di blocco.

IL DROGA EXPRESS - La successiva perquisizione ha permesso di trovare 3 sacchi neri di plastica contenenti 7,450 kg di marijuana e un bilancino di precisione. Il conducente del mezzo ha detto di aver prelevato da un suo amico, un cameriere di 22 anni sempre residente in provincia di Asti. Il «droga express» non ha detto a chi fosse destinata la droga. La perquisizione a casa del camieriere ha permesso di sequestrare 3 kg di marijuana in camera da letto, 1 armadio in tessuto adibito ad essiccatoio artigianale e 2 bilancini di precisione. I due fermati stati arrestati per possesso di droga.