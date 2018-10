Elezioni regionali 2019, il candidato del M5S è Giorgio Bertola: «Vinciamo»

TORINO - E’ Giorgio Bertola il candidato alle elezioni regionali 2019 in Piemonte per il M5S. L’attuale consigliere sfiderà Sergio Chiamparino per diventare presidente della Regione Piemonte. L’ufficialità è arrivata ieri, al termine delle votazioni sulla piattaforma Rosseau.

BERTOLA, I COMPLIMENTI DI APPENDINO - Giorgio Bertola ha «vinto» il ballottaggio con Luca Zacchero, collezionando 1540 voti. Immediati i complimenti di Chiara Appendino, sindaca di Torino: «Un grandissimo in bocca al lupo a @GiorgioBertola. Conosco da anni la sua passione e il suo impegno al servizio della Istituzioni. Che sono certa saprà rappresentare al meglio se i cittadini piemontesi gli accorderanno la fiducia che merita». Ora la griglia di partenza per la corsa alla guida della Regione Piemonte e pressoché fatta: manca solo il candidato del centro destra che, a meno di colpi di scena, dovrebbe essere Alberto Cirio.