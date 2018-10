Il sole ha le ore contate, a Torino in arrivo nuvole e piogge? Le previsioni meteo

TORINO - Sole e temperature decisamente gradevoli: il fine settimana ormai concluso lascia ai torinesi un ricordo quasi estivo, pur essendo in pieno autunno. Eppure le previsioni meteo sembrano giocare uno scherzo, visto che secondo i principali istituti meteorologici, a Torino sono in arrivo nuvole e (forse) anche temporali

METEO A TORINO, LE PREVISIONI - Nuvole, temperature più basse e scrosci improvvisi. Sembra impossibile ma è questo quello che ci attende nelle prossime ore. I primi rovesci potrebbero farsi vedere già in tarda serata, mentre domani mattina è pressoché sicuro che le piogge si faranno sentire (e non poco su Torino). La situazione dovrebbe migliorare con il passare delle ore, ma anche la giornata di martedì non dovrebbe riservare un bel tempo ai torinesi, anzi. Il consiglio è quindi quello di portare sempre con sé un ombrello, senza farsi ingannare dal sole, che tornerà protagonista da mercoledì in poi, almeno sino al 22 ottobre.