Va a funghi con il figlio ma si perde nel bosco, scomparsa una donna di 76 anni

COAZZE - Ricerche in corso in Val Sangone, dove una donna di 76 anni residente a Rosta è scomparsa nella giornata di ieri in una zona boschiva in regione Indiritto, nei pressi di Coazze. Le ricerche sono cominciate già nella serata di ieri quando il figlio, con cui la pensionata era andata a cercare funghi, ha lanciato l'allarme. Vigili del fuoco, 118 e squadre cinofile dei carabinieri hanno passato al setaccio la zona fino a quando le condizioni lo hanno permesso, poi hanno ripreso questa mattina, ma per il momento senza risultati.

La pensionata era andata alla ricerca di funghi con il figlio. A un certo punto i due hanno deciso di separarsi per poi ricongiungersi più tardi, ma l'uomo non ha più avuto notizie della madre. Continuano le ricerche.