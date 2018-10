Insegue la moglie e la cognata con un'ascia in mano, le due donna salvate in strada dai carabinieri

CARMAGNOLA - Nella serata di ieri a Carmagnola un uomo romeno di 39 anni è stato arrestato per tentato omicidio. Durante un violento litigio in casa con la moglie, in cui quest'ultima è stata aggredita e ha chiamato anche la sorella e una vicina di casa, il trentanovenne, visibilmente ubriaco, ha afferrato un'ascia che teneva in un angolo della casa e ha tentato di colpire le tre donne.

Il tentativo di aggressione è proseguito in strada con l'uomo che ha inseguito in particolare la moglie e la cognata, letteralmente salvate da una pattuglia di carabinieri che passava in strada in quel momento. Quando lo straniero ha visto l'auto dei militari dell'Arma ha provato a disfarsi dell'ascia gettandola sotto una vettura in sosta, ma il suo gesto non è sfuggito ai carabinieri che, dopo averlo fermato e arrestato, hanno recuperato l'arma.