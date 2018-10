Torino, vergogna in via Roma: clochard vende Husky a 300 euro sotto i portici

TORINO - «Vendo cane, 300 euro». E’ questo il vergognoso cartello che, ripreso da un passante, ha fatto il giro del web in poche ore. A scriverlo e ad esporlo un clochard in pieno centro, in via Roma angolo piazza Cln.

SEGNALAZIONI E INTERVENTO - Come dicevamo, il post è stato condiviso migliaia di volte nel gruppo «Pelosi di Torino e dintorni», su Facebook, generando rabbia e indignazione. Com’è possibile che nel cuore di Torino, con tante persone di passaggio, si possa vendere un cane di razza così, per strada? L’allarme (e il potere dei social) hanno subito mobilitato gli amanti degli amici a quattro zampe, che hanno temuto si trattasse di un cane rubato (di nome Neil). Le numerose segnalazioni hanno spinto i vigili a intervenire e la situazione ha preso una piega inaspettata: il cartello di vendita è «sparito», mentre gli agenti della polizia municipale hanno spiegato come il cane risulti di proprietà del clochard.

IL DUBBIO DEL RACKET - Qualche dubbio, almeno su internet, rimane. Anche perché, seguito da alcuni volontari, il clochard ha fatto perdere le proprie tracce dopo i controlli. Il tentativo di vendita dell’animale inoltre lascia pensare come non vi sia alcun legame tra l’uomo e l’husky. Come se non bastasse, più persone hanno segnalato come lo stesso uomo, settimane prima, fosse in compagnia di altri cani. La domanda sorge quindi spontanea: visto l’impegno e la dedizione nel perseguire i padroni maleducati che abbandonano le deiezioni canine nei parchi, com’è possibile che si permetta la vendita di un husky in pieno giorno, in pieno centro? Torino, purtroppo, oggi decide di non preoccuparsi del problema e di voltare lo sguardo da un’altra parte.