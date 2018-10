Tira bottiglie e bici contro la moglie, poi la chiude fuori casa: arrestato uomo violento ()

TORINO - Picchiava la moglie davanti al figlio piccolo, le tirava addosso di tutto: bottiglie, piatti, sedie e addirittura una bici. Come se non bastasse, la obbligava a uscire solo in sua presenza. Sono queste le violenze fisiche e psicologiche che una donna subiva ogni giorno dal marito violento, un marocchino di 37 anni.

L’ARRESTO - La donna, esasperata, ha deciso di contattare la polizia dopo l’ennesima lite che aveva portato il marito violento a chiuderla fuori casa con il bambino piccolo. E’ successo nel quartiere Aurora. Dopo averla fatta uscire di casa, l’uomo si è allontanato impedendo di fatto alla donna di poter rientrare nell’appartamento non avendo mai avuto le chiavi di casa che erano solo nella disponibilità del marito. La donna ha contattato quindi la Polizia di Stato e quando gli agenti sono arrivati sul posto ha raccontato loro quando era accaduto in giornata ma anche il vissuto di maltrattamenti psicologici e fisici subiti da lungo tempo, spesso in presenza del figlio piccolo. Gli agenti successivamente hanno rintracciato l’uomo e quando questi ha fatto ritorno a casa hanno constatato che l’alloggio presentava i segni di una lite nella quale erano stati lanciati oggetti sparsi per la casa. Alla luce del racconto della donna l’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.