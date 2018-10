Torino cambia prefetto: Claudio Palomba sostituisce Renato Saccone

TORINO - Claudio Palomba è il nuovo prefetto di Torino. L’ormai ex prefetto di Lecce va a sostituire Renato Saccone destinato a diventare prefetto di Milano. Insomma, sliding doors tra cariche dello Stato. Un valzer di nomine che coinvolge non solo il capoluogo piemontese e lombardo ma anche città come Lecce e Catania.

CHI E’ CLAUDIO PALOMBA, PREFETTO DI TORINO - Claudio Palomba, nuovo prefetto di Torino, è stato prefetto di Rimini tra il 10 aprile 2012 e il 5 luglio 2015 e prefetto di Lecce dal 6 luglio 2015 a oggi. Torino rappresenta la «sfida» professionale più grande, ma l’esperienza è tanta: negli anni infatti è stato sub commissario e commissario in diversi Comuni tra cui Anzio, Velletri, Nuoro e Roma. Nato a Napoli il 10 luglio 1959, sposato e con una figlia, Claudio Palomba è laureato in giurisprudenza all’Università di Napoli.