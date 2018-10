«La metro 2? Facciamola arrivare fino allo Juventus Stadium»: la proposta dei cittadini

TORINO - La linea 2 della metropolitana è un progetto ancora in essere e, come tutti i progetti in essere, viene spesso «modificato» da cittadini, consiglieri e ingegneri. L’ultima idea, sicuramente particolare, arriva dal sito «Decidi Torino», il portale messo a disposizione dei torinesi dall’amministrazione per avanzare proposte concrete da attuare in città: l’idea di un utente è una proposta di biforcazione che permetta alla linea 2 della metropolitana di arrivare sino alle Vallette, fino allo Juventus Stadium.

BIFORCAZIONE METRO 2, LA PROPOSTA - La proposta avanzata da Valerio Verdecchia prevede una biforcazione della linea 2 a partire dalla Fermata Verona: la biforcazione raggiungerebbe largo Brescia (polo Lavazza) per poi proseguire verso corso Vercelli fino ad arrivare in piazza Baldissera. Corso Grosseto, strada Altessano e Vallette la destinazione finale. Un tracciato che necessita il tecupero di ferrovie e tunnel in parte già esistenti e che mira a decongestionare il traffico in zone altamente battute dalle auto.metr

PROPOSTA DIFFICILMENTE ATTUABILE - Partiamo dal presupposto che è molto difficile che il progetto possa essere preso in considerazione per due motivi: il primo è che prevede ben 10 fermate in più rispetto all’attuale idea di linea 2, un tracciato di diversi km difficilmente sostenibile economicamente. In secondo luogo, per essere presa in carico la proposta deve raggiungere i 5000 appoggi sul portale. Attualmente ne mancano 4900, un po’ troppi. Di certo l’idea è accattivante, perché il tracciato andrebbe a coprire una zona diversa e comunque densamente abitata. Vi è poi la connessione con lo Juventus Stadium, punto di interesse e vera e propria attrazione turistica: insomma, in un ipotetico mondo perfetto, si tratta senza dubbio di una biforcazione di assoluto interesse per la città di Torino.