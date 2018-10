Tradito da due pregiudicati chiamati per riavere i soldi prestati, doppio arresto della GdF

TORINO - Per recuperare una somma di denaro prestata a un commerciante di abbigliamento per acquistare un orologio di valore, il titolare di un "Compro Oro" di Torino si è rivolto a due soggetti pregiudicati, un cinquantaduenne di origine calabrese e un cinquantunenne pugliese, entrambi ampiamente noti alle forze dell'ordine per numerosi precedenti penali. I due però non si sono limitati a recuperare parte del prestito (con una serie di minacce e intimidazioni), sono andati oltre pensando bene di impossessarsi, dal negozio di abbigliamento della moglie del debitore, di numerosi capi di vestiario di pregio. Ma non solo: una volta riscossa l'intera cifra si sono rifiutati di consegnare al titolare del Compro Oro il denaro e la merce recuperata.

La guardia di finanza ha indagato con il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria su questa vicenda, ricostruendo tutto quello che è accaduto dall'inizio. Per i due cinquantenni è scattato l'arresto per estorsione e furto aggravato. Le misure cautelari sono state emesse dal Gip di Torino.