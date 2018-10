Intervento innovativo di riparazione di una valvola mitrale a cuore battente al Mauriziano

TORINO - Per la prima volta le cardiochirurgie dell'ospedale Mauriziano e della Città della Salute di Torino hanno effettuato insieme un intervento innovativo combinato di riparazione di una valvola mitrale con il paziente a cuore battente. L'operazione è stata effettuata nelle sale del Mauriziano su un paziente di 85 anni residente a Torino che ha beneficiato di un’innovativa tecnica chirurgica che permette di riparare la valvola mitrale gravemente insufficiente a causa di quello che tecnicamente viene chiamato prolasso.

La tecnica, detta "Neochord", consiste nel ricostuire la valvola mitrale mediante uno strumento introdotto attraverso la parete laterlale del cuore, in grado di «agganciare» il lembo prolassante e di impiantare corde tendinee sulla parte malata della valvola. Questo intervento permette di non fermare il cuore e di non utilizzare la circolazione extracorporea, consentendo brevi tempi di degenza ed un rapido recupero del paziente.

Il paziente dopo neppure 24 ore dall'intervento si è svegliato, respira autonomamente e in giornata uscirà dalla terapia intensiva e verrà trasferito in reparto. L’intervento è stato realizzato grazie alla collaborazione dell’équipe della Città della Salute di Torino, uno dei centri leader a livello mondiale per questa tecnica.

L’equipe del dottor Paolo Centofanti (direttore della Cardiochirurgia del Mauriziano), coadiuvato dall’anestesista Gabriella Buono e dall’ecocardiografista Antonio Tommasello, ha eseguito l’intervento con l’aiuto dei cardiochirughi delle Molinette professor Rinaldi (Direttore Cardiochirurgia universitaria Città della Salute) e dottor Stefano Salizzoni e dell’ecocardiografista dottor Walter Grosso Marra.