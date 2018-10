Dimessa dal pronto soccorso del Martini ruba una borsa e fugge, in manette 25enne

TORINO - Una ragazza di 25 anni russa è stata arrestata dalla polizia di Stato dopo aver commesso un furto all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Martini. La venticinquenne era stata dimessa da poco dopo essere stata visitata ma, invece che andare via, ha rubato la borsa di una donna nella sala d'aspetto. Un furto avvenuto tutt'altro che di nascosto, tanto che il marito della vittima, un anziano signore, ha provato a rimpossessarsi della borsa, ma la giovane ladra lo ha spintonato e si è data alla fuga.

Prima di riuscire a scappare dall'ospedale è intervenuto un secondo uomo lì presente che si è messo all'inseguimento della ladra fino a quando l'ha raggiunta e ha ripreso la borsa. La malvivente non si è fermata e ha proseguito la corsa, fino a quando gli agenti del Commissariato San Paolo l'hanno bloccata all'incrocio tra corso Brunelleschi e via Monginevro.

Per lei è scattato l'arresto per rapina impropria e la denuncia in stato di libertà in quanto inottemperante a un ordine del Questore di abbandonare il Territorio Nazionale.