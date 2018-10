Auto si ribalta in tangenziale, traffico in tilt: code lunghe chilometri

TORINO - Un brutto incidente si è verificato questa mattina, alle prime luci dell’alba, sulla tangenziale Nord di Torino: un’auto Fiat Croma si è ribaltata in mezzo alla carreggiata, all’altezza degli svincoli Regina Margherita e Savonera. La donna che guidava il veicolo, una 35enne, è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi.

TRAFFICO IN TILT - L’incidente ha letteralmente paralizzato la tangenziale, creando code chilometriche e diversi disagi agli automobilisti che si stanno recando a lavoro. Sul posto sono presenti gli agenti della polizia stradale e gli ausiliari di Ativa ma la circolazione procede comunque a rilento: si consiglia pertanto di prendere una strada alternativa per gli spostamenti.