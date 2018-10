TORINO - Una martellata, poi un’altra: ha dell’incredibile la violenza in cui è degenerata una lite tra fratelli. I carabinieri sono intervenuti su disperata richiesta della vittima, aggredita dal fratello di 52 anni. L’uomo è stato arrestato per violenza privata e lesioni, mentre l’aggredito ha riportato lesioni guaribili in sette giorni. Il martello utilizzato per l’aggressione è stato sequestrato.

I CONTROLLI - Ieri sera i carabinieri hanno effettuato una serie di controlli su tutto il territorio, concentrandosi soprattutto nelle zone del Parco Ruffini, piazza Bengasi e zone limitrofe. Durante il servizio, i militari hanno notificato la sospensione della licenza di 15 giorni al titolare del bar Sildi Caffè Lori, diventato ritrovo abituale di persone con precedenti di polizia.