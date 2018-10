Incidente mortale in galleria ad Avigliana: un'auto si ribalta, l'altra prende fuoco

AVIGLIANA - Gravissimo incidente nella notte ad Avigliana. Due vetture, una Fiat Panda e una Mitsubishi, si sono scontrate frontalmente all'interno della galleria Monte Cuneo intorno alle 5.30. Un impatto violentissimo che ha causato il ribaltamento dell'utilitaria e un incendio sulla Mitsubishi. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per l'automobilista della Fiat Panda, la cui identità è ancora sconosciuta. Estratto dalla lamiere ancora vivo invece il conducente dell'auto incendiata, un trentenne, che ha riportato diverse fratture e contusioni ed è stato immediatamente trasportato in elisoccorso all'ospedale Cto.

Sulla dinamica dell'incidente è ancora in corso la ricostruzione da parte della forze dell'ordine. Sul luogo dell'incidente, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco di Giaveno e Avigliana e la polizia stradale.