Strano incidente in corso Romania, Chevrolet si schianta contro un grosso cinghiale

TORINO - Curioso, e per fortuna senza conseguenze, incidente vicino alla caserma del vigili del fuoco in corso Romania nella serata di ieri sera intorno alle ore 22. Una Chevrolet Aveo si è scontrato contro un cinghiale di grosse dimensioni. Sul posto è intervenuta la polizia municipale che ha provveduto ai rilievi del caso. Come detto prima per fortuna non ci sono state conseguenze gravi, infatti l'automobilista è rimasto illeso. Sono invece in corso le ricerche del cinghiale ferito.