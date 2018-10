Scontro tra due auto in via Chiesa della Salute, una si ribalta contro un muro

TORINO - Incidente questa mattina, intorno alle ore 4, all'incrocio tra via Chiesa della Salute e via Sospello, nel quartiere Borgo Vittoria. Due auto si sono scontrate e hanno coinvolto una terza vettura in sosta. Ma non solo: dei due mezzi che si sono scontrati uno è rimasto danneggiato e bloccato in mezzo alla carreggiata, l'altro invece si è ribaltato ed è finito sul marciapiede contro il muro di un palazzo.

Nell'incidente sono rimasti feriti i due conducenti, entrambi soccorsi e trasportati all'ospedale San Giovanni Bosco con codice giallo. Per accertare quanto avvenuto sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia municipale della Squadra Infortunistica. La dinamica è al vaglio.