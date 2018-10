Quasi 5 chili di pesce in cattivo stato di conservazione, guai per un locale di via Bellezia

TORINO - Ancora alimenti in cattivo stato di conservazione trovati dagli agenti del Comando di Porta Palazzo della polizia municipale a seguito di un controllo mirato alla tutela della salute pubblica e del consumatore. In particolare sono stato rinvenuti quasi cinque chilogrammi di pesce spada e paranza mal conservati in un locale in via Bellezia, tra via Santa Chiara e via Bonelli.

Il titolare dell'esercizio commerciale, un uomo di 56 anni italiano, è stato denunciato all'autorità giudiziaria e sanzionato di mille euro per il cattivo stato di igiene del locale cucina.