Spray urticante al Pick Up: dalla pista da ballo tutti in strada, serata rovinata

TORINO - Il divertimento si è improvvisamente trasformato in un fuggi fuggi generale nella notte tra venerdì e sabato nella discoteca Pick Up di via Barge. In sala è stato spruzzato probabilmente uno spray al peperoncino (o altra sostanza urticante) e rapidamente il locale si è svuotato con le persone uscite in strada. In via Barge sono intervenuti sia i vigili del fuoco che la polizia e in poco tempo la situazione è tornata alla normalità. Qualche cliente è rientrato in discoteca, altri hanno preferito tornare a casa.