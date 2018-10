Approvata la manutenzione dei ponti cittadini, sottoscritto un mutuo da 1,1 milioni

TORINO - Questa mattina la Giunta della sindaca Chiara Appendino ha approvato una delibera che prevede lo stanziamento di un milione e centomila euro per il rinforzo strutturale ed il risanamento conservativo dei ponti cittadini.

Il documento prevede interventi per il sottopasso dei Giardini Reali in cui si provvederà al risanamento conservativo ed al restauro delle murature e degli elementi in pietra, mentre per le passerelle di strada Tetti Bergoglio, del B.I.T. e del C.T.O. sono previsti interventi di rinforzo strutturale. Lavori anche sui ponti sulla Dora: qui sarà fatta la manutenzione della carreggiata stradale in corrispondenza dei giunti di dilatazione dell’impalcato.

I soldi previsti per gli interventi - si parla come detto di un milione di centomila euro - saranno reperiti dal Comune di Torino con la sottoscrizione di un nuovo mutuo.