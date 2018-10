Passeggero senza biglietto si chiude nel bagno: il treno Italo parte con due ore di ritardo

TORINO - Mattinata di disagi per i passeggeri del treno Italo 9965 diretto da Torino Porta Nuova a Roma Termini. Il treno delle 06:15 che avrebbe dovuto portarli nella capitale è partito con ben due ore di ritardo. Il motivo? Un passeggero senza biglietto, chiuso in bagno.

RITARDI SUL TRENO ITALO - Sul convoglio è salita la polizia ferroviaria ma l’uomo, probabilmente con problemi psichici, non ha voluto aprire la porta dei servizi. I poliziotti, dopo due ore di trattative, hanno dovuto sfondare letteralmente la porta per farlo scendere. Sta di fatto che il treno che avrebbe dovuto partire per Roma alle 06:15 è arrivato a Porta Susa dopo le 08:00, per la rabbia dei tanti pendolari e lavoratori in ritardo.