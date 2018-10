Uomo armato di pistola entra nel supermercato: carabiniere fuori servizio fa arrestare rapinatore

RIVAROLO CANAVESE - I carabinieri del Nucleo investigativo di Torino hanno arrestato D. S., 47 anni, per rapina. L’uomo è ritenuto responsabile di una rapina a Rivarolo Canavese avvenuta il 3 settembre al supermercato «IN’S» di via Oglianico a Rivarolo Canavese (TO).

RAPINA E ARRESTO - Nell’occasione il rapinatore, con il volto parzialmente travisato e armato di pistola, si era fatto consegnare dagli impiegati il denaro contenuto nei registratori di cassa (quantificato successivamente in circa 1000 euro). Era fuggito a bordo di una Volkswagen Golf, poi risultata rubata. Gli accertamenti successivi, favoriti dalle informazioni fornite da un carabiniere che si trovava libero dal servizio e che ha visto e riconosciuto il rapinatore fuggire in macchina, hanno portato alla piena ricostruzione della vicenda e all’identificazione di D.S. Nel corso dell’esecuzione del provvedimento di custodia cautelare, l’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio perché è stato trovato in possesso di circa 170 gr di marijuana e di un bilancino di precisione (che ha lanciato dalla finestra all’arrivo dei militari presso la sua abitazione). L’uomo è stato collocato ai domiciliari.