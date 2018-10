Incidente sull’A4 Torino-Milano, traffico in tilt: si consiglia l’uscita a Settimo ()

TORINO - Un brutto incidente si è verificato questa mattina, intorno a mezzogiorno, sull’autostrada A4 Torino-Milano, in direzione Torino. L’incidente è avvenuto poco dopo Settimo. Ingenti i disagi al traffico veicolare, dal momento che in pochi minuti si è formata una lunga coda di auto e camion tra Settimo e l’uscita di corso Giulio Cesare. Si consiglia pertanto di uscire a Settimo, in attesa che la polizia stradale svolga i rilievi del caso e sgomberi l’autostrada, attualmente quasi impraticabile.