Striscioni contro Superga, la Juve sapeva: «Al derby Agnelli fuori dallo stadio Grande Torino»

TORINO - Sabato 15 dicembre, alle ore 20:30, si disputerà il derby della Mole allo stadio Grande Torino. Un derby dal sapore diverso, visto che l’attesa per la stra cittadina è macchiata dalla polemica tra Juventus e Torino per la questione Superga. La trasmissione Report, durante la sua inchiesta, ha rivelato come la Juventus fosse al corrente degli striscioni inneggianti la strage di Superga comparsi nel derby del 2014. C’è di più: sarebbe stato proprio Alessandro D’Angelo, security manager della Juve, a dare il suo ok. Dalla Juventus nessun commento, così come dal Torino.

LA RICHIESTA DEI TIFOSI DEL TORO - Chi invece, dopo aver visto la trasmissione, è rimasto indignato sono i tifosi granata. Sul forum SempreforzaToro, alcuni tifosi hanno scritto una lettera al presidente del Torino, Urbano Cairo, invitandolo a non ospitare Andrea Agnelli e il security manager della Juventus, D’Angelo. Ecco la lettera inviata a Cairo, capace in poche ore di fare il giro del web:

«Egregio Presidente Urbano Cairo,

la presente per evidenziare che, dal prossimo derby in casa che si disputerà in data 15.12.2018, sarebbe non solo opportuno, bensì doveroso, che il Grande Torino non ospitasse il presidente e l’addetto alla sicurezza della società che ha direttamente contribuito ad infangare la memoria della Squadra della quale l’impianto di corso Sebastopoli porta il nome.

In quanto tifosi del Toro, riteniamo che sarebbe un atto dovuto, da parte della dirigenza dell’altra squadra cittadina, astenersi dal presenziare, da ora in poi, ai derby disputati in casa dei granata.

Altresì, doverosa ed improcrastinabile è una presa di posizione ufficiale da parte della Società Torino FC sulla questione, che non può certo essere fatta passare sotto silenzio in nome di rapporti di «buon vicinato» che, a questo punto, risulterebbero nei fatti solo unilaterali.

La risposta del Torino FC, che si sta facendo attendere oltremodo, dovrà necessariamente essere improntata ad una esortazione, per la dirigenza resasi responsabile del misfatto, a non varcare la soglia del Grande Torino in occasione del derby.

Questo anche a costo di contraccambiare la cortesia al ritorno».