Molesta due ragazze sul bus 68: uomo arrestato per violenza sessuale in pieno centro

TORINO - Orrore sulla linea 68 di Gtt. Questa mattina, in via Accademia Albertina, un uomo ha molestato due giovani donne sul bus diretto verso il centro città. La molestia è stata interrotta dall’intervento degli agenti del Reparto Operativo Speciale della polizia municipale, che hanno fermato l’uomo, un pakistano di 58 anni. L’uomo è stato accompagnato al Comando della Polizia Municipale, sentito il Magistrato di turno, è stato arrestato per il reato di violenza sessuale e successivamente è stato portato nella Casa circondariale. Gli Agenti intervenuti fanno parte del progetto dei Vigili Urbani e GTT «Linea Sicura» che da anni garantisce la sicurezza dei passeggeri.