Pensionata travolta a Bruino, in gravi condizioni all’ospedale Cto

BRUINO - Una pensionata di 77 anni si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Cto per i traumi e le contusioni riportate questa mattina in seguito a un incidente stradale a Bruino, in provincia di Torino. La donna è stata travolta mentre stava attraversando la carreggiata: a investirla una ragazza di 24 anni di Sangano, comune limitrofo.

Non è ancora chiaro se la settantasettenne stesse attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali perché, quando i soccorsi sono giunti in via Torino, angolo via Piossasco, sia l’auto che la vittima si trovavano a qualche metro dall’attraversamento. L’urto sarebbe stato violentissimo, prova ne è il parabrezza dell’auto andato in frantumi. Lievemente ferita anche la ventiquattrenne, trasportata all’ospedale San Luigi di Orbassano.