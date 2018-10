Meteo a Torino, il caldo ha le ore contate: in arrivo pioggia e freddo ()

TORINO - E’ un meteo folle quello che contraddistingue l’autunno torinese: dopo due giorni di caldo estivo e anomalo, i torinesi si preparano a fare i conti con l’ennesimo sbalzo di temperature. Nei prossimi giorni infatti, il sole lascerà spazio a nuvole cariche di pioggia. Una condizione meteorologica che porterà inevitabilmente a un brusco calo delle temperature.

METEO A TORINO, LE PREVISIONI - Mercoledì 24 e giovedì 25 ottobre sono state giornate contraddistinte da temperature decisamente sopra la media stagionale, in grado di arrivare sino a 24 gradi. Eppure, questa condizione sembra destinata a durare solo più qualche ora. Le previsioni meteo non hanno dubbi: sarà un fine settimana freddo e piovoso, con i primi cambiamenti percepibili già nella giornata di domani, venerdì 26 ottobre. La pioggia accompagnerà i torinesi da sabato a lunedì, con domenica giornata peggiore. Le temperature scenderanno da una massima di 24 gradi a una massima di 15 gradi, mentre le minime arriveranno a 10. Uno sbalzo non indifferente. Ecco perché, nei prossimi giorni, sarà utile essere sempre muniti d’ombrello: l’autunno è davvero arrivato.