Controllo straordinario in San Salvario, polizia nelle case degli irregolari: 4 arresti

TORINO - Proseguono senza sosta i controlli straordinari nelle zone più critiche della città: questa mattina, il Questore Francesco Messina ha disposto un controllo straordinario del territorio in zona San Salvario, al fine di contrastare il degrado urbano e le attività illegali. Gli sforzi degli agenti del Commissariato Nizza, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine, la polizia municipale, la Squadra Mobile e le Unità Cinofile, si sono concentrati sul censimento all’intero degli stabili di cittadini stranieri irregolari.

TRE ARRESTI - In particolare, l’attenzione degli operatori si è concentrata su uno stabile di via Saluzzo. Nel corso dell’attività, tre persone sono state tratte in arresto dagli agenti del commissariato per furto aggravato in concorso di energia elettrica. Si tratta di tre cittadini egiziani di 23, 20 e 19 anni, tutti irregolari sul Territorio Nazionale e con numerosi precedenti di Polizia a carico. All’interno dell’alloggio dove vivevano i tre, gli agenti hanno trovato un contatore di energia elettrica staccato e nascosto sotto il letto. Si è poi appurato che era stato fatto un allaccio abusivo alla rete elettrica. A seguito dell’attività altri tre cittadini stranieri sono stati accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione per la verifica della loro posizione sul territorio nazionale. Uno di questi è stato denunciato per non aver ottemperato a un precedente ordine del Questore di abbandonare il Territorio Nazionale.

ARRESTATO UN RICERCATO - Gli agenti della Polizia Municipale e i tecnici delle società sopra citate hanno proceduto all’ispezione di 18 unità immobiliari a seguito delle quali è stato chiuso un contatore del gas metano per carenze impiantistiche. Per la stessa ragione, sono emesse 10 diffide all’uso degli impianti elettrici o del gas. Sono stati, altresì, riscontrati 16 interventi edilizi abusivi. Sempre nell’ambito del controllo straordinario, gli agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto in via Berthollet un cittadino turco di 34 anni in quanto destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità austriache lo scorso febbraio per reati inerenti gli stupefacenti.