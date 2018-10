Caselle, al via la stagione invernale: annunciati nuovi voli per Berlino, Venezia e Stoccarda ()

TORINO - Buone notizie per i lavoratori e viaggiatori torinesi. La stagione invernale dell’aeroporto di Torino inizia con alcuni nuovi voli che vanno ad arricchire l’offerta di collegamenti diretti dal capoluogo piemontese: Berlino, Fez, Stoccarda, Cracovia e Venezia.

SANDRO PERTINI, LA STAGIONE INVERNALE - La stagione invernale offrirà ai torinesi collegamenti per 45 destinazioni, di cui 33 internazionali e 12 nazionali. Domenica mattina decollerà per la prima volta il volo diretto per Stoccarda di Blue Air, operato ogni martedì, giovedì e domenica. Nel pomeriggio sarà invece la volta del collegamento con Berlino Schonefeld di easyJet, che verrà servito con frequenza trisettimanale (ogni martedì, giovedì e domenica) e del nuovo collegamento Torino-Venezia di Blue Air, attivo ogni mercoledì, venerdì e domenica. Lunedì 29 ottobre la protagonista sarà invece Ryanair, con l’avvio del nuovo volo per Fez, importante città marocchina situata nel nord del Paese, raggiungibile ogni lunedì e venerdì. A dicembre il network dell’Aeroporto di Torino verrà ulteriormente arricchito con il nuovo collegamento per Cracovia di Blue Air, diciottesima rotta del vettore dalla base di Torino servita dal 16 dicembre con frequenza trisettimanale. In occasione delle festività natalizie, inoltre, sarà possibile volare da Torino anche a Reggio Calabria ogni lunedì e venerdì con i voli di Blue Air (dal 17 dicembre al 14 gennaio) e Blue Panorama (dal 21dicembre al 7 gennaio).