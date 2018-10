Vende alcolici a ogni ora della notte: 30 giorni di chiusura al minimarket di San Salvario

TORINO - Che l’attività dei minimarket sia sotto l’occhio del ciclone è cosa nota. Tra polemiche, ordinanze e il decreto sicurezza sul tavolo del consiglio dei ministri, prosegue la normale attività di controllo. Gli agenti del Comando Polizia Municipale di San Salvario hanno dato esecuzione al provvedimento del Prefetto che ha disposto la sospensione dell'attività per trenta giorni a un minimarket sotto i portici di via Nizza, a seguito di numerose contravvenzioni per la vendita abusiva di alcoolici in ore notturne da parte del gestore del locale. I controlli, che hanno dato origine alle contravvenzioni e al provvedimento prefettizio, si inquadrano tra le iniziative che le Forze dell'Ordine perseguono per la salvaguardia della vivibilità urbana.