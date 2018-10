Rider in protesta vandalizzano un coworking: succede tutto sotto gli occhi dei vigili

TORINO - Era annunciata, scortata, eppure è riuscita comunque a colpire persone innocenti. La protesta dei rider torinesi, partiti da piazza Statuto nella giornata di ieri, è presto sfociata in atti di vandalismo che hanno colpito realtà che poco o niente hanno a che vedere con quella protesta, se non nulla: i coworking che ospitano le varie aziende di consegna a domicilio.

CHI COLPISCE LA PROTESTA? - E’ successo tutto intorno alle 17:30, davanti agli occhi della polizia municipale che apriva e chiudeva il corteo di ciclisti: alcuni partecipanti hanno tirato vernice contro l’edificio scelto come sede da Glovo, Grand Office, in via Vassalli-Eandi 26. Altri hanno pensato bene di tirare dei fumogeni, nonostante a fianco vi sia un asilo con dei bambini. Nessuno è intervenuto. I manifestanti sono stati lasciati liberi di sfogare la propria rabbia. Un episodio che non stupisce: quando scoppiò la protesta contro Foodora, i fattorini in bicicletta si scagliarono contro l’allora sede dell’azienda, in via Allioni. Non è chiaro come mai la rabbia di chi legittimamente manifesta finisca ogni volta per riversarsi contro normalissime aziende che con la protesta non hanno alcun legame. Quel che è certo è che i danni vengono poi pagati dai vari coworking, ormai inermi e indifesi. Un clima intimidatorio patito anche dalle tante realtà che popolano i coworking, dai liberi professionisti agli avvocati, passando per ingegneri e programmatori. Gli stessi che la sera, a cena, potrebbero essere i destinatari del panino, della pizza o del crushi ordinato a domicilio e che quindi quel mercato lo alimentano. Un paradosso.