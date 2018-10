Frontale fatale tra auto e scooter: muore biker nella notte

MONCALIERI - Un drammatico incidente si è verificato ieri sera a Moncalieri, in strada Genova: uno scooter e un'auto si sono scontrate frontalmente e nell'impatto ha perso la vita il conducente dello scooter, un uomo residente a Chieri di 45 anni, Fabrizio Bardussu. Il conducente della macchina invece ha riportato alcune ferite considerate non grave, ma è stato comunque trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Moncalieri.

L'INCIDENTE - Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento. Stando a una prima ricostruzione, l'incidente mortale è avvenuto all'incrocio con via Duca d'Aosta. L'auto, una Volkswagen Lupo, avrebbe tentato di svoltare a sinistra, mentre la moto proveniente dalla corsia opposta stava proseguendo dritta. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i carabinieri.