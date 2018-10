Torna l'ora solare, lancette indietro di un'ora: si dorme di più per l'ultima volta? ()

TORINO - Torna l'ora solare. Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 ottobre, alle 3:00, le lancette degli orologi si sposteranno indietro di un'ora esatta. Sessanta minuti di sonno in più dunque, ma attenzione: nel caso l'orologio non si adegui in automatico, è necessario spostare indietro l'ora manualmente.

ORA SOLARE - La novità di quest'anno è che potrebbe davvero essere l'ultima volta che gli italiani siano costretti a cambiare l'ora. Negli scorsi mesi infatti, l'Unione Europea ha affermato di voler abolire il cambio. La proposta andrà comunque discussa prima all'interno dell'Unione Europea e poi nei singoli Stati. Nessuna certezza dunque, ma è possibile che sia scoccata l'ultima ora... per l'ora solare.