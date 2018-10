Domenica ecologica a Torino: centro chiuso alle auto fino alle 18:00

TORINO - Come molti torinesi sanno, l’ultima domenica del mese coincide con la domenica ecologica. Ecco perchè oggi, domenica 28 ottobre, le auto non potranno accedere alla zona del centro cittadino coincidente con l’area della Ztl Ambienrale, dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Le «domeniche per la sostenibilità» promuovono la cittadinanza attiva e intendono far crescere la coscienza ambientale. L’area sottoposta al blocco e le abituali esenzioni per particolari categorie di cittadini e di veicoli sono indicati dall’ordinanza n.44/AA. Chi sperava che la pioggia potesse cancellare la domenica ecologica si sbagliava: l’iniziativa è comunque attiva nella giornata di oggi.