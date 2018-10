Auto «parcheggiata» sui binari del 4: il tram non può passare

TORINO - Non è di certo la prima volta che un’auto blocca un tram. A volte i mezzi sono parcheggiati male e per pochi centimetri si trovano in traiettoria del mezzo di trasporto pubblico, impedendogli di continuare la corsa. Quello che è successo ieri è diverso: un’auto, una Fiat Punto, si è letteralmente fermata su binari del 4, al centro, impedendo al tram di passare. I motivi che hanno spinto l’automobilista non sono noti e trovare una spiegazione logica è davvero difficile. Qualche settimana fa era accaduto un episodio analogo e in quel caso l’automobilista era troppo ubriaca per capire cos’era appena capitato: sarà così anche questa volta?