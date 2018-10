Domenica ecologica, le telecamere della Ztl si dimenticano dell’ora solare

TORINO - Con il ritorno all’ora solare, quasi tutti i torinesi hanno dovuto portare indietro di un’ora le lancette di orologi e apparecchi elettronici vari. Quasi tutti. Sì, perché paradossalmente proprio il Comune di Torino, nel giorno della domenica ecologica, pare essersi dimenticato di portare indietro l’orologio dei varchi della Ztl. Il risultato? Varchi attivati un’ora prima, per il dispiacere di decine di automobilisti che nonostante siano transitati prima delle 10:00, rischiano ora la multa.

TELECAMERE ATTIVE UN’ORA PRIMA DI QUANTO STABILITO - Un vero e proprio pasticcio. Essendo le telecamere collegate al varco, i veicoli transitati nella Ztl tra le 09:00 e le 10:00 sono considerati multabili? Le sanzioni potrebbero arrivare comunque, nonostante l’errore sia solo di chi non ha regolato l’orologio dei varchi dimenticandosi del ritorno dell’ora solare? Tra rabbia e ironia, tante le segnalazioni dei torinesi. Polemico e preoccupato Alberto De Reviziis, del Comitato No ZTL prolungata a Torino:«Sarà senz'altro un errore umano, ma di fatto, qualcuno che avrà visto il cartello luminoso con il divieto di accesso già alle 9:30 avrà preferito non entrare, mentre quelli che non l'avranno visto e saranno entrati immagino che si ritroveranno recapitata una bella multa. Auspichiamo che regolino al più presto l'ora ai varchi elettronici perché altrimenti domani chi entrerà in ZTL alle 6:40 del mattino sarà per le telecamere già in multa. Si è prodotto nuovamente un ulteriore danno al centro, qualcuno ha iniziato a scrivere sulla pagina che lo facciano apposta. In centro si sta ormai sviluppando un complesso di ostilità. Effettivamente sembra che la giunta abbia un qualche conto da regolare con chi vive e lavora all'interno della ZTL». Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega, chiede invece spiegazioni: «Direi che c’è qualcuno che ci deve un po’ di spiegazioni e che spieghi come togliere le multe…». Per ora dal Comune e dalla polizia municipale nessuna comunicazione.