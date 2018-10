Meteo a Torino, il maltempo preoccupa in tutto il Piemonte: allerta arancione per 36 ore

TORINO - Pioggia, pioggia e ancora pioggia. La prossima settimana sarà contraddistinta da cielo grigio e precipitazioni. A preoccupare però, in tutto il Piemonte, sono le prossime 36 ore: condizioni che hanno spinto Arpa a emettere un bollettino con allerta arancione.

ARPA: «ALLERTA ARANCIONE» - Questo infatti il comunicato emesso da Arpa Piemonte: «Per le prossime 36 ore è stata emessa allerta arancione per allagamenti, innalzamento dei corsi d’acqua fino al livello di guardia e diffuse frane superficiali sul settore settentrionale della regione. Anche sul settore appenninico l’allerta è arancione per innalzamento dei livelli del reticolo idrografico secondario e locali inneschi di frane superficiali. Sul resto della regione è stata emessa allerta gialla per locali allagamenti e isolati fenomeni di versante in corrispondenza delle precipitazioni più intense. Gli effetti al suolo più significativi sono da attendersi nella giornata di domani. Il vento forte che accompagna la perturbazione potrà determinare anche caduta di alberi, danni alle coperture e disagi alla viabilità. Dalla serata di domani i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, per poi esaurirsi nella notte, ad eccezione delle zone più settentrionali, dove le piogge si protrarranno fino alla mattina di martedì».