Nessuno cambia l'ora dei varchi Ztl, polemiche nelle domenica ecologica: «Rischiamo la multa?»

TORINO - La giornata di ieri ha visto il centro di Torino off limits per le auto private in occasione della domenica ecologica, come accade in tutte le ultime domeniche del mese. La polizia municipale dalle ore 10 alle 18 ha controllato 296 veicoli e verbalizzato 52 violazioni al divieto. Gli automobilisti indisciplinati hanno ricevuto dagli agenti una sanzione di 85 euro che, se pagato entro 5 giorni diventerà di 59,50 euro.

ZTL E ORA LEGALE - Da ieri mattina sul web circolano fotografie di varchi di Ztl Ambientale, quella vietata alle auto nella domenica ecologica, che mostravano la scritta «accesso vietato» alle 9 o 9.30, quando in realtà il divieto scattava alle 10. Il motivo? Non era stata evidentemente aggiornata l'ora che proprio nella notte tra sabato e domenica sarebbe dovuto essere spostata un'ora indietro. Quanti temono di vedersi recapitare a casa la multa possono stare tranquilli. «Le sanzioni elevate nel corso della domenica per la sostenibilità sono state tutte accertate e contestate immediatamente dagli agenti operanti nella zona vietata», fanno sapere dal Comanda di polizia municipale, «nessun verbale, come accade sempre nelle domeniche ecologiche, è stato e sarà elevato con l'uso delle telecamere poste ai varchi della Ztl».