Dopo l'incendio dello scorso 20 maggio, ripristinati i giochi di via Nole (con 29mila euro)

Oggi riapre ai bambini l'attrezzatura andata danneggiata e distrutta il 20 maggio scorso in via Nole. Le fiamme furono appiccate da ignoti e il colore della gomma alla base è stata messa di un colore diverso per ricordare quella notte