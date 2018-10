La linea 52 di Gtt cambia percorso per migliorare il collegamento tra il centro e la periferia

TORINO - Da oggi la linea 52 di Gtt cambia il suo percorso per migliorare il collegamento tra il centro della città e la periferia. Il bus (che nei giorni festivi diventa il 67) aggiungerà piazza Baldissera percorrendo corso Regina Margherita e corso Principe Oddone, abbandonando temporaneamente il tratto corso Umbria, via Livorno e corso Mortara.

In direzione via Scialoja da corso Regina Margherita la linea sarà deviata su corso Principe Oddone e da piazza Baldissera riprenderà il percorso normale. In direzione piazzale Adua (Torino) e piazza Marconi (Moncalieri), da piazza Baldissera angolo corso Mortara i bus percorreranno corso Principe Oddone e corso Regina Margherita, riprendendo poi il loro percorso abituale.